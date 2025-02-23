Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Yemişli köyü yolunun açılması için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.
Çalışma sırasında M.Z.E. idaresindeki iş makinesinin üzerine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve iş makineleri yönlendirildi.
Ekipler, araçta mahsur kalan M.Z.E'yi kurtardı.
Belirli bir noktada bekletilen ambulansa ulaştırılan M.Z.E, Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Z.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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