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        Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:50
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        Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        Yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Yemişli köyü yolunun açılması için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

        Çalışma sırasında M.Z.E. idaresindeki iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve iş makineleri yönlendirildi.

        Ekipler, araçta mahsur kalan M.Z.E'yi kurtardı.

        Belirli bir noktada bekletilen ambulansa ulaştırılan M.Z.E, Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        M.Z.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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