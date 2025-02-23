Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Yemişli köyü yolunun açılması için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

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