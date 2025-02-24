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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:03
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 40,04 gram eroin, 4,18 gram sentetik uyuşturucu, 3,52 gram esrar, 5 sentetik hap, bong, gümrük kaçağı 1930 paket kaçak sigara, 1490 paket elektronik sigara tütünü, 3 cep telefonu, 5 kilogram çay, 9 tabanca, 9 şarjör, 100 fişek, 518 elektronik sigara ve 3 bin 14 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 19'u hakkında adli işlem uygulandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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