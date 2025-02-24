Şırnak'ta solunum sıkıntısı çeken bebek ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü
Şırnak'ta 1,5 yaşındaki bebek solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Şırnak'ta 1,5 yaşındaki bebek solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.
Ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, sağlık görevlilerinin kontrolünde alındığı ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.