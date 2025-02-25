Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 1460 paket sigara, 12 cep telefonu, 456 sigara kağıdı, 25 elektronik sigara, 20 nargile tütünü, 890 paket ısıtılmış tütün, 15 kilogram çay, 5 elektronik eşya ve 30 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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