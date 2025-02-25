Cizre'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, programın eğitim süreçlerine etkileri değerlendirildi.
Toplantıda, saha çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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