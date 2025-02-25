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        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:04
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        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 26 Şubat-12 Mart tarihlerinde 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Söz konusu bölgelerin koordinatlarının valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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