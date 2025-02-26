Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi

        Şırnak'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi
        ABONE OL

        Şırnak'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

        AFAD Şırnak İl Müdürlüğünce Namaz Dağı eteklerinde düzenlenen programda, 25 kişilik personel AFAD Van İl Müdürlüğünden gelen 3 kişilik uzman ekipten çığda müdahale teknikleri ve kayıp kişilerin bulunmasına ilişkin eğitim aldı.

        AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'dan gelen 3 kişilik uzman ekibin 4 gün boyunca 25 kişiye eğitim vereceğini söyledi.

        Şırnak'ın Türkiye'de en çok çığ düşen bölgelerden biri olduğunu kaydeden İşlek, geçmişte birçok insanın çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsattı.

        Düzenlendikleri programla personele çığda arama kurtarma eğitimi verdiklerini ifade eden İşlek, şöyle konuştu:

        "Ekiplerimiz karlı bölgede bir takım özel cihazlarla, sinyal alıcı verici dediğimiz teknolojik cihazlarla, buz küreği, kar kazması, sondalama tekniklerini öğreniyor. Personellere, çığda nasıl bir arama kurtarma yapılacağı gösteriliyor. Sahada 25 kişi aktif olarak çığ düşmesine müdahale etmek üzere eğitim alıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler

        Benzer Haberler

        Cudi Dağı etekleri yeni doğan kuzuların sesleriyle yankılanıyor
        Cudi Dağı etekleri yeni doğan kuzuların sesleriyle yankılanıyor
        Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu
        Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Cizre'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Toplantısı y...
        Cizre'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Toplantısı y...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı