Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi

Şırnak'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünce Namaz Dağı eteklerinde düzenlenen programda, 25 kişilik personel AFAD Van İl Müdürlüğünden gelen 3 kişilik uzman ekipten çığda müdahale teknikleri ve kayıp kişilerin bulunmasına ilişkin eğitim aldı.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'dan gelen 3 kişilik uzman ekibin 4 gün boyunca 25 kişiye eğitim vereceğini söyledi.

Şırnak'ın Türkiye'de en çok çığ düşen bölgelerden biri olduğunu kaydeden İşlek, geçmişte birçok insanın çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsattı.

Düzenlendikleri programla personele çığda arama kurtarma eğitimi verdiklerini ifade eden İşlek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz karlı bölgede bir takım özel cihazlarla, sinyal alıcı verici dediğimiz teknolojik cihazlarla, buz küreği, kar kazması, sondalama tekniklerini öğreniyor. Personellere, çığda nasıl bir arama kurtarma yapılacağı gösteriliyor. Sahada 25 kişi aktif olarak çığ düşmesine müdahale etmek üzere eğitim alıyor."