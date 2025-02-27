Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta arazide bulunan bebek cesedine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide bulunan bebek cesedine ilişkin gözaltına alınan anne ve anneye yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 20:20 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta arazide bulunan bebek cesedine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide bulunan bebek cesedine ilişkin gözaltına alınan anne ve anneye yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Şubat'ta ilçeye bağlı Esenli köyü yakınlarında arazide kız bebek cesedi bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında bebeğin annesi A.S. ile anneye yardım ettiği iddia edilen Ö.O. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan anne A.S. ile Ö.O. tutuklandı.

        Olaya ilişkin bir şüpheli aranıyor.

        Esenli köyü mevkisinde 22 Şubat'ta poşete sarılarak araziye atılmış bebek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirilmiş, bebeğin cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan Sosyal Hizmet Merkezine ziyaret
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan Sosyal Hizmet Merkezine ziyaret
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi
        Cudi Dağı etekleri yeni doğan kuzuların sesleriyle yankılanıyor
        Cudi Dağı etekleri yeni doğan kuzuların sesleriyle yankılanıyor
        Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu
        Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi