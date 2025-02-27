Şırnak'ta arazide bulunan bebek cesedine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Esenli köyü mevkisinde 22 Şubat'ta poşete sarılarak araziye atılmış bebek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirilmiş, bebeğin cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında bebeğin annesi A.S. ile anneye yardım ettiği iddia edilen Ö.O. gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide bulunan bebek cesedine ilişkin gözaltına alınan anne ve anneye yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.