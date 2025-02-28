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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalmayı garantilemek istiyor

        EKREM PAYAN - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezonun son 3 haftasına 14 puanla 11. sırada giren RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında TÜRŞAD ile yapacağı maçı kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:18
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalmayı garantilemek istiyor
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        EKREM PAYAN - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezonun son 3 haftasına 14 puanla 11. sırada giren RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında TÜRŞAD ile yapacağı maçı kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyor.

        Efeler Ligi'nde son 3 sezonun ikisinde ilk 8'e kalarak taraftarlarını sevindiren yeşil-kırmızılı ekip, bu yıl yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle düşme ihtimali bulunan takımlardan biri oldu.

        Maddi sebeplerden kadrosundaki 6 oyuncusunu göndermek zorunda kalan takım, ligde geride kalan 21 haftada 4 galibiyet ve 17 mağlubiyet sonucunda 14 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

        Küme düşmeme mücadelesi veren, ligin 12. sırasında yer alan TÜRŞAD ile yarın seyircisi önünde karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, daha sonra 13. sıradaki Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Takım, ligin son maçını da 9. sırada yer alan İstanbul Gençlikspor ile oynayacak.

        - "Maçı alırsak ligde kalmayı garantileyeceğiz"

        Başantrenör Burak Köse, AA muhabirine, sezona çok iyi bir kadro ile iyi başladıklarını, yaşanan maddi sorunlar nedeniyle iyi oyuncularını takımdan göndermek zorunda kaldıklarını söyledi.

        Ligin son 3 haftasının takım için hayati önem taşıdığını ifade eden Köse, şöyle konuştu:

        "Özellikle bu hafta oynayacağımız TÜRŞAD maçı bizim için çok önemli. Bu maçı alırsak ligde kalmayı garantileyeceğiz. Oynayacağımız maçta tüm sporseverleri, Cizre halkını maça davet ediyorum. Gelsinler bizi desteklesinler, tribünleri doldursunlar. Bizim için bu müsabaka çok önemli. Bu maçı alıp ligde kalmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız bu maçın öneminin bilincinde, ona göre çalışıyoruz. Ligde kalıp önümüze bakmak istiyoruz."

        - "Bize destek çıksınlar"

        Takım kaptanı Semih Çelik, son 3 maçta iyi sonuçlar alarak kendilerini bir nebze affettirmek istediklerini dile getirdi.

        Oyuncular olarak ellerinden geleni yaptıklarını, son 3 maça da en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Semih Çelik, "TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor ve İstanbul Gençlikspor, bunlar bizim hedef maçlarımız. Bu hafta TÜRŞAD maçını aldığımız takdirde matematiksel olarak ligde kalıyoruz. Son 2 maça rahat çıkmak istiyoruz. Bu haftaki maçımız çok önemli. Bütün Cizre halkını salonu doldurmaya davet ediyoruz. Biz onlardan güç alıyoruz. Sonuna kadar bize destek çıkıp itici gücümüz olsunlar. Bize sahada yedinci adam olsunlar." ifadelerini kullandı.

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