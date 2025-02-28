Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Şırnak İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığınca, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        ABONE OL

        AK Parti Şırnak İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığınca, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

        İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ozan Ertaş, il binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, 28 Şubat'ın yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

        28 Şubat'ın amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu vurgulayan Ertaş, "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

        Ertaş, 2002'de iktidara gelen AK Partinin sadece altyapıda atılım yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete kadar darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını vurguladı.

        Son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamalarının 28 Şubat dönemine özlem duyanları hatırlattığını belirten Ertaş, şunları kaydetti:

        "Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini, demokrasi ve hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın, bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."

        Açıklamaya, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve parti yönetimi de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta AFAD tarafından Namaz Dağı eteklerinde çığ tatbikatı yapıldı
        Şırnak'ta AFAD tarafından Namaz Dağı eteklerinde çığ tatbikatı yapıldı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalmayı garantilemek istiyo...
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalmayı garantilemek istiyo...
        Poşette yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu; cani anne iple boğup, araz...
        Poşette yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu; cani anne iple boğup, araz...
        Şırnak'ta arazide bulunan bebek cesedine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta arazide bulunan bebek cesedine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan Sosyal Hizmet Merkezine ziyaret
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan Sosyal Hizmet Merkezine ziyaret
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi