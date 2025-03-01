Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Cizre100. Yıl
Hakemler: Yavuz Akdemir, Recep Karakoç
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Vidal, Kolodinsky, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Oğuzhan Doğruluk, Ali Candan)
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz , Nikola Gjorgiev, Bojic, Enes Atlı, Velazquez (Burak Mert, Yusuf Eken, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin, Taha Erden)
Setler: 25-22, 25-10, 18-25, 26-24
Süre: 119 dakika (29, 22, 28, 40)
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