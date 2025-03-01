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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:44
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Cizre100. Yıl

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Recep Karakoç

        Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Vidal, Kolodinsky, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Oğuzhan Doğruluk, Ali Candan)

        TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz , Nikola Gjorgiev, Bojic, Enes Atlı, Velazquez (Burak Mert, Yusuf Eken, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin, Taha Erden)

        Setler: 25-22, 25-10, 18-25, 26-24

        Süre: 119 dakika (29, 22, 28, 40)

        ŞIRNAK

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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