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        Şırnak'ta ambulans uçak 3 aylık bebek için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık kız bebek, ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:20
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        Şırnak'ta ambulans uçak 3 aylık bebek için havalandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık kız bebek, ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi.

        Silopi Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören 3 aylık E.Y'nin ileri tetkik ve tedavi için Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi.

        Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, sağlık görevlilerinin kontrolünde alındığı ambulans uçakla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.​​​​​​​

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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