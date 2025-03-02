Şırnak'ta ambulans uçak 3 aylık bebek için havalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık kız bebek, ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık kız bebek, ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi.
Silopi Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören 3 aylık E.Y'nin ileri tetkik ve tedavi için Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi.
Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.
Ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, sağlık görevlilerinin kontrolünde alındığı ambulans uçakla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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