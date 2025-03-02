Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenledi

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Büro Amirliği ise moral ve motivasyonu artırmak amacıyla personelin eş ve çocuklarından oluşan 25 kişi için Şanlıurfa gezisi düzenledi.

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle bir alış veriş merkezindeki sinemada "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmini izledi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Büyükleblebici, çocuklara faaliyetlerini anlattı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenci ve personel ailelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

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