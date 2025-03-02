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        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenledi

        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenci ve personel ailelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:15
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        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenledi
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        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenci ve personel ailelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Merkez 75. Yıl Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Büyükleblebici, çocuklara faaliyetlerini anlattı.

        İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle bir alış veriş merkezindeki sinemada "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmini izledi.

        Ekipler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

        Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Büro Amirliği ise moral ve motivasyonu artırmak amacıyla personelin eş ve çocuklarından oluşan 25 kişi için Şanlıurfa gezisi düzenledi.

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