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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:43
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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        F.A. yönetimindeki 27 AVT 202 plakalı kömür yüklü tır, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kaldırılması ve yola saçılan kömürlerin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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