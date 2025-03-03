Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 760 paket sigara, 855 elektronik sigara tütünü, 190 cep telefonu, 12 kilogram çay, tabanca, 2 şarjör, 822 elektronik sigara ve 16 bin 371 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 36 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta yapılan göz anjiyosu ile hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefl...
        Şırnak'ta yapılan göz anjiyosu ile hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefl...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenledi
        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenledi
        Şırnak'ta ambulans uçak 3 aylık bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans uçak 3 aylık bebek için havalandı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi