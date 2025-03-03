Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 760 paket sigara, 855 elektronik sigara tütünü, 190 cep telefonu, 12 kilogram çay, tabanca, 2 şarjör, 822 elektronik sigara ve 16 bin 371 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 36 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.