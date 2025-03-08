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        Şırnak Valisi Birol Ekici'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:52
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        Şırnak Valisi Birol Ekici'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, kadınların ailenin ve toplumun merkezinde olduğunu belirtti.

        Kadınların bu toprakların vatan kılınması için eşsiz mücadele verdiğini vurgulayan Ekici, "Kadınlarımız, vatan ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendi de bizzat savaşmıştır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de kadın haklarına geçmişten bu yana önem verildiğini, son yıllarda kadın erkek fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi konusunda da önemli adımlar atıldığına işaret eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Şırnak Valiliği olarak, kadınların her alanda güçlenmesi ve öncü rol üstlenmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, eğitimden ekonomiye, sanattan petrol üretimine kadar her alanda kadınların varlığını artırmak için çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyor, bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, hürmetlerimi sunuyorum."​​​​​​​

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