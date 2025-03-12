Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Ersoy'u Anma Günü" kutlandı

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt ve Elazığ'da "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Serkan Şahin, etkinlikte, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Programda, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, şiir ve müzik dinletisi sundu.

Vali Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta Şehri Nuh İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, tiyatro ve oratoryo gösterisi sundu.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği etkinliğe, Vali Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tatar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Batman

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler oratoryo gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte, çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, bazı kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Mardin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenci ve öğretmenler günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, şiirler okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, buradaki konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı rahat ve konforlu mekanlarda yazmadığını vurgulayarak, "İstiklal Marşı cephelerde, kahraman ordumuzun içinde, Anadolu'nun her karış toprağında şekillenen İstiklal ruhuyla kaleme alındı." dedi. Daha sonra öğrencilerin oratoryo gösterisi yaptığı programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - Siirt Siirt'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Fatma Betül, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Etkinlikte, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu tiyatro gösterisi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu. Programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - Elazığ Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şiir okudu. Programda, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.