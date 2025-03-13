Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre Devlet Hastanesine trinoküler patoloji mikroskobu bağışlandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde İyilik Sağlık Vakfının desteğiyle Cizre Devlet Hastanesine ikinci trinoküler patoloji mikroskobu bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre Devlet Hastanesine trinoküler patoloji mikroskobu bağışlandı
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde İyilik Sağlık Vakfının desteğiyle Cizre Devlet Hastanesine ikinci trinoküler patoloji mikroskobu bağışlandı.

        İyilik Sağlık Vakfı tarafından bağışlanan cihaz, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım tarafından Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Çağrı Özütok'a teslim edildi.

        Yıldırım, cihazın hayırlı olmasını diledi.

        Özütok da bağış için teşekkür ederek, cihazın hastanenin tanı kapasitesini artıracağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Sahte işlemler yapan kadın doğum uzmanının kliniği boşaltıldı
        Sahte işlemler yapan kadın doğum uzmanının kliniği boşaltıldı
        Şırnaklı müzisyenin ramazan davulcusuyla yakaladığı ritmi milyonlar izliyor
        Şırnaklı müzisyenin ramazan davulcusuyla yakaladığı ritmi milyonlar izliyor
        Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini sosyal medyada...
        Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini sosyal medyada...
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kame...
        Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kame...
        Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı
        Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı