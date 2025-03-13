Cizre Devlet Hastanesine trinoküler patoloji mikroskobu bağışlandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İyilik Sağlık Vakfının desteğiyle Cizre Devlet Hastanesine ikinci trinoküler patoloji mikroskobu bağışlandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İyilik Sağlık Vakfının desteğiyle Cizre Devlet Hastanesine ikinci trinoküler patoloji mikroskobu bağışlandı.
İyilik Sağlık Vakfı tarafından bağışlanan cihaz, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım tarafından Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Çağrı Özütok'a teslim edildi.
Yıldırım, cihazın hayırlı olmasını diledi.
Özütok da bağış için teşekkür ederek, cihazın hastanenin tanı kapasitesini artıracağını belirtti.
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