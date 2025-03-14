Genç MÜSİAD Genel Başkanı Güllüoğlu Cizre TSO'yu ziyaret etti
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu, beraberindeki heyet ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu, beraberindeki heyet ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.
Güllüoğlu, beraberinde Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Abdülmelik Kayar ve Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ile görüştü.
Yıldırım, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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