Silopi'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil verildi

Silopi Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla karanfil verildi.

Silopi Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehmet Cihat Demir, Hastane Başhekim Vekili Murat Demir, İdari ve Mali İşler Müdür Vekili Mehmet Mahsum Erol ve sağlık hizmetleri birim sorumluları hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Demir, yaptığı açıklamada, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının kutsal bir görev yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşması için sağlıkçıların özveri ile görev yaptığını anlatan Demir, "Hastanemizde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Sağlık hizmetlerini halka ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim." dedi.