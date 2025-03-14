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        Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında yarın sahasında İstanbul Gençlikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:25
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        Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında yarın sahasında İstanbul Gençlikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Burak Köse yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.

        RAMS Global Cizre Belediyespor ile İstanbul Gençlikspor, yarın saat 12.00'de Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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