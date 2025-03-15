Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı

Şırnak Valiliği, 19 Mart Çarşamba gününden itibaren kentte kuvvetli yağış ve zirai don beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Mart Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının bölge genelinde 8 ile 10 derece azalacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk hava ile birlikte başlayacak yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Kar yağışı, zirai don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."