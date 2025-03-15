Cizre Kaymakamlığı, Sabuncuoğlu Şerafeddin Ödülleri töreninde ödül alan hekimi tebrik etti

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün düzenlenen Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri töreninde, yaptırdığı normal doğum oranı yüksek, sezaryen doğum oranı düşük olan Cizre Devlet Hastanesinde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sevdenur Su'nun "hizmet ödülleri" kategorisinde ödüle layık görüldüğü hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.