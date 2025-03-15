Cizre Kaymakamlığı, Sabuncuoğlu Şerafeddin Ödülleri töreninde ödül alan hekimi tebrik etti
Cizre Kaymakamlığınca, Sabuncuoğlu Şerafeddin Ödülleri töreninde ödül alan Dr. Sevdenur Su, tebrik edildi.
Cizre Kaymakamlığınca, Sabuncuoğlu Şerafeddin Ödülleri töreninde ödül alan Dr. Sevdenur Su, tebrik edildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün düzenlenen Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri töreninde, yaptırdığı normal doğum oranı yüksek, sezaryen doğum oranı düşük olan Cizre Devlet Hastanesinde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sevdenur Su'nun "hizmet ödülleri" kategorisinde ödüle layık görüldüğü hatırlatıldı.
Ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildiği anımsatılan açıklamada, "Hekimimizi tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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