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        Cizre Kaymakamlığı, Sabuncuoğlu Şerafeddin Ödülleri töreninde ödül alan hekimi tebrik etti

        Cizre Kaymakamlığınca, Sabuncuoğlu Şerafeddin Ödülleri töreninde ödül alan Dr. Sevdenur Su, tebrik edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:14
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        Cizre Kaymakamlığı, Sabuncuoğlu Şerafeddin Ödülleri töreninde ödül alan hekimi tebrik etti
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        Cizre Kaymakamlığınca, Sabuncuoğlu Şerafeddin Ödülleri töreninde ödül alan Dr. Sevdenur Su, tebrik edildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün düzenlenen Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri töreninde, yaptırdığı normal doğum oranı yüksek, sezaryen doğum oranı düşük olan Cizre Devlet Hastanesinde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sevdenur Su'nun "hizmet ödülleri" kategorisinde ödüle layık görüldüğü hatırlatıldı.

        Ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildiği anımsatılan açıklamada, "Hekimimizi tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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