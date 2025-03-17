Şırnak'ta 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

Şırnak'ta bir araçta 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerince uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta, narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, bagaja ve gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 parça halinde 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Araçtaki M.E, H.K. ile Ş.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.