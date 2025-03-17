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        Şırnak'ta 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

        Şırnak'ta bir araçta 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:54
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        Şırnak'ta 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
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        Şırnak'ta bir araçta 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerince uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

        Araçta, narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, bagaja ve gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 parça halinde 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

        Araçtaki M.E, H.K. ile Ş.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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