Şırnak'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Şırnak Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre öğle saatlerinden itibaren özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuzey yönlerinden kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.