Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 40 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 117 gram eroin, 0,85 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza maddesi, pompalı tüfek, hassas terazi, 6 bong, gümrük kaçağı 5 bin 555 paket sigara, 62 kilogram nargile tütünü, 11 bin 950 puro, 6 bin 889 elektronik sigara tütünü,1502 cep telefonu, 7 kilogram çay, 85 litre akaryakıt, 268 elektronik sigara ve 12 bin 691 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 40 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.