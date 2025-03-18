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        Silopi Kaymakamlığı bahçesinde kurulan iftar çadırlarında vatandaşlara hizmet veriliyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kurulan iki iftar çadırından vatandaşlara hizmet veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:02
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        Silopi Kaymakamlığı bahçesinde kurulan iftar çadırlarında vatandaşlara hizmet veriliyor
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kurulan iki iftar çadırından vatandaşlara hizmet veriliyor.

        Kaymakamlık koordinasyonunda, hayırsever iş insanı Senan İdin'in desteği ile gönüllü aşçılar tarafından her gün 2 bin 500 kişilik yemek hazırlanıyor.

        Hazırlanan yemeklerin bir kısmı Kaymakamlık bahçesinde kurulan çadırlara gelen vatandaşlara dağıtılırken, geriye kalanı ise çadırlarda oruçlarını açan misafirlere ikram ediliyor.

        Gönüllü aşçılardan Zeki Karaaslan, her gün 4 veya 5 çeşit yemek hazırladıklarını belirtti.

        Yemek dağıtımında ihtiyaç sahiplerine öncelik verdiklerini ifade eden Karaaslan, söz konusu hizmetin sunulmasından Kaymakam Cihat Koç ve iş insanı İdin'e teşekkür etti.

        Yemek alan vatandaşlardan Mesude Tüngür de verilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Ramazan ayında buradan yemek alıyoruz. Allah buna vesile olanlardan razı olsun. Yemekler çok lezzetli." dedi.

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