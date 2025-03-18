Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ta dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.E., H.K. ile Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün polis ekiplerince uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmuş, araçta, narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, bagaja ve gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 parça halinde 86 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçtaki M.E., H.K. ile Ş.A. gözaltına alınmıştı.
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