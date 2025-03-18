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        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:36
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        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Şırnak'ta dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.E., H.K. ile Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.​​​​​​​

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Dün polis ekiplerince uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmuş, araçta, narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, bagaja ve gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 parça halinde 86 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçtaki M.E., H.K. ile Ş.A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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