Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Dün polis ekiplerince uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmuş, araçta, narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, bagaja ve gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 parça halinde 86 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçtaki M.E., H.K. ile Ş.A. gözaltına alınmıştı.

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