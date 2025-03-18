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        Cizre'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:06
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        Cizre'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere program gerçekleştirildi.

        Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı programın ardından yükümlüler, Konak Mahallesindeki şehitliğin temizlik ve bakım çalışmasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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