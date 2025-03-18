Cizre'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı programın ardından yükümlüler, Konak Mahallesindeki şehitliğin temizlik ve bakım çalışmasını yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere program gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

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