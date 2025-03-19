Şırnaklı girişimci genç kız KOSGEB'ten aldığı destekle çocuk kıyafetleri üretiyor

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Azize Ergün, devlet desteği sayesinde çocuk kıyafetleri üretiyor.

Cizre'de ailesinin desteğiyle evde bir dikiş makinesiyle çocuklar için kostüm tasarlayıp diken Ergün, ürünlerini sosyal medya hesabı üzerinden satıyor.

Atölye açmaya karar veren genç girişimci, başvurduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) makine desteği aldı.

Destek sayesinde Cudi Mahallesi'nde 50 metrekarelik bir atölye açan Ergün, 10 dikiş makinesi ile çalışmalara başladı.

Atölyede 12 kişiye istihdam sağlayan Ergün, 0-14 yaş arasındaki kız çocukları için ürettiği abiyeleri hem internet üzerinden hem de mağazasında satıyor.

- "İşimi severek yapıyorum"

Genç girişimci Ergün, AA muhabirine, ilkokul 4'üncü sınıfta bir dizide gördüğü kıyafetten etkilendiğini, bunun üzerine kıyafet çizimleri yapmaya başladığını söyledi.

Pandemi döneminde evde çeşitli tasarımlar üzerinde çalışma yaptığını belirten Ergün, tasarladığı kıyafetleri kardeşleri ve yeğenlerinin üzerinde denediğini, bunları internet üzerinde satışa sunduğunu ifade etti.

Bu işi ilerletmek için KOSGEB'e başvurduğunu ve 10 makine desteği alarak atölye açtığını dile getiren Ergün, "Şu an 12 kişiye istihdam sağlıyorum. Daha çok kadına istihdam sağlamak için iş yerimi büyütmek istiyorum." dedi.

Ailesinden büyük bir destek aldığını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Yurt içi satışların yanında yurt dışına da ürün gönderiyorum. Şimdiye kadar Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya ve Irak'a ürün satışı yaptım. Yaklaşık 20 ürünü kargo ile gönderdim. İşimi severek yapıyorum. Çalışanlarla birlikte atölyede uyumlu bir şekilde üretim yapıyoruz."

Atölyede çalışan 19 yaşındaki Belgin Enç de bir yıl önce başladığı işinde çok mutlu olduğunu belirterek, "Atölye sahibinin genç olması bizim için büyük bir avantaj. Bizim halimizden anlıyor." dedi.