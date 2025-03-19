Silopi'de tır şoförlerine iftarda çorba ikramı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Tır Parkında bekleyen şoförlere iftarda çorba ikramı yapıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Tır Parkında bekleyen şoförlere iftarda çorba ikramı yapıldı.
Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, ramazan ayı boyunca ücretsiz bir şekilde tır şoförlerine çorba dağıtacaklarını söyledi.
Tatar, "İftara yetişemeyen hemşehrilerimiz ve kıymetli şoförlerimize çorba ikramı yapıyoruz." dedi.
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