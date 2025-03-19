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        Silopi'de tır şoförlerine iftarda çorba ikramı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Tır Parkında bekleyen şoförlere iftarda çorba ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:34
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        Silopi'de tır şoförlerine iftarda çorba ikramı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Tır Parkında bekleyen şoförlere iftarda çorba ikramı yapıldı.

        Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, ramazan ayı boyunca ücretsiz bir şekilde tır şoförlerine çorba dağıtacaklarını söyledi.

        Tatar, "İftara yetişemeyen hemşehrilerimiz ve kıymetli şoförlerimize çorba ikramı yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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