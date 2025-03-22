Cizre'de evde çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Dicle Mahallesi Namık Sokak Yural Apartmanında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen nedenle dün gece yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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