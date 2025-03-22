Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Dicle Mahallesi Namık Sokak Yural Apartmanında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen nedenle dün gece yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

        Benzer Haberler

        Nevruz etkinliğine katılan çocuklara, polislerden pamuk şeker
        Nevruz etkinliğine katılan çocuklara, polislerden pamuk şeker
        Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO çalışanlarıyla iftarda buluştu
        Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO çalışanlarıyla iftarda buluştu
        Görümlü Belediyesi ailelere bayram için koli hazırladı
        Görümlü Belediyesi ailelere bayram için koli hazırladı
        Silopi'de tır şoförlerine iftarda çorba ikramı
        Silopi'de tır şoförlerine iftarda çorba ikramı
        Şırnaklı girişimci genç kız KOSGEB'ten aldığı destekle çocuk kıyafetleri ür...
        Şırnaklı girişimci genç kız KOSGEB'ten aldığı destekle çocuk kıyafetleri ür...
        Cizre'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönüm...
        Cizre'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönüm...