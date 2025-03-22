Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ahiret Tanrıkolu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ahiret Tanrıkolu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçede 12 Mart'ta motosiklet ile belediye şehir içi minibüsünün çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tanrıkolu, sevk edildiği Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tanrıkolu'nun cenazesi, Silopi ilçesine getirilerek Ofis Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
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