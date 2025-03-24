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        Okul Sporları Gençler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı

        Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:59
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        Okul Sporları Gençler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
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        Şırnak'ta, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları başladı.

        Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 kortta başlayan müsabakalara 12 ilden 62 kız ve 62 erkek sporcu katılıyor.

        Şırnak Tenis İl Temsilcisi Mehmet Batak, gazetecilere, genç kategoride 62 kız ve 62 erkek sporcunun turnuvada ter döktüğünü söyledi.

        Çekişmeli müsabakaların oynandığını aktaran Batak, şunları kaydetti:

        "Birinci olacak 4 kız ve 4 erkek Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Gelen sporcu ve antrenörlerimize iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan gayet memnunlar. Bugün ve yarın yapılacak final maçlarımızla turnuva çarşamba günü sona erecek. Turnuvanın kentte yapılmasından dolayı çok memnunuz. Bunun için bakanlığımıza ve il müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Vatandaşları turnuvayı izlemeye davet ediyorum. Çocuklarını da getirsinler, tecrübeli hocalarımız gözetiminde onlara tenisi öğretelim. En büyük amaçlarımızdan biri de gençlerimize tenis sporunu sevdirmek. Onları sporla buluşturmak istiyoruz."

        Turnuvaya Iğdır'dan katılan Yusuf Efe Fırat da 3 müsabakayı kazandığını yarın da yarı finalde rakibini yenerek finale çıkmak istediğini belirterek, "Şırnak'a ikinci gelişim ve çok güzel kortlar burada. Şırnak bize iyi bir ev sahipliği yapıyor. Federasyona ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Hakkari'den gelen Sena Günlü ise güzel bir atmosferde turnuva geçirdiklerini ve şampiyon olmak istediğini dile getirdi.

        Müsabakalar, 26 Mart'ta sona erecek.​​​​​​​​​​​​​​

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