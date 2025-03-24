Şırnak'ta "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

Memur-Sen Şırnak Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

Memur-Sen Şırnak Temsilcisi Abdullah Çatı, gazetecilere, iyi yetiştirilmiş bir neslin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olunması gerektiğini ifade eden Çatı, şöyle dedi:

"Öncelikle toplumun temel taşı olan ailenin korunmasını istiyoruz. Bunun yanında bazı televizyon kanallarında gündüz programlarının da aileye büyük zarar verdiğinin farkındayız. Yarınlarımızın korunması adına yasal düzenleme talep ediyoruz. İmza kampanyası 1 Mayıs'a kadar sürecek. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de olacak. Bu anlamda bütün vatandaşlardan destek bekliyoruz. İmzaların tamamı 1 Mayıs'ta genel merkezimize, 12 Mayıs'ta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza iletilecek."