Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

        Memur-Sen Şırnak Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı
        ABONE OL

        Memur-Sen Şırnak Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Memur-Sen Şırnak Temsilcisi Abdullah Çatı, gazetecilere, iyi yetiştirilmiş bir neslin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

        Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olunması gerektiğini ifade eden Çatı, şöyle dedi:

        "Öncelikle toplumun temel taşı olan ailenin korunmasını istiyoruz. Bunun yanında bazı televizyon kanallarında gündüz programlarının da aileye büyük zarar verdiğinin farkındayız. Yarınlarımızın korunması adına yasal düzenleme talep ediyoruz. İmza kampanyası 1 Mayıs'a kadar sürecek. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de olacak. Bu anlamda bütün vatandaşlardan destek bekliyoruz. İmzaların tamamı 1 Mayıs'ta genel merkezimize, 12 Mayıs'ta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza iletilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
        Şırnak'ta eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
        Okul Sporları Gençler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başla...
        Okul Sporları Gençler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başla...
        Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybet...
        Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybet...
        Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü
        Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü