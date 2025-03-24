Şırnak'ta "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı
Memur-Sen Şırnak Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.
Memur-Sen Şırnak Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.
Memur-Sen Şırnak Temsilcisi Abdullah Çatı, gazetecilere, iyi yetiştirilmiş bir neslin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.
Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olunması gerektiğini ifade eden Çatı, şöyle dedi:
"Öncelikle toplumun temel taşı olan ailenin korunmasını istiyoruz. Bunun yanında bazı televizyon kanallarında gündüz programlarının da aileye büyük zarar verdiğinin farkındayız. Yarınlarımızın korunması adına yasal düzenleme talep ediyoruz. İmza kampanyası 1 Mayıs'a kadar sürecek. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de olacak. Bu anlamda bütün vatandaşlardan destek bekliyoruz. İmzaların tamamı 1 Mayıs'ta genel merkezimize, 12 Mayıs'ta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza iletilecek."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.