Şırnak'ta yanan tır kullanılamaz hale geldi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cizre-Nusaybin istikametinde, bir lojistik firmasına ait, N.Ö. idaresindeki 33 CKM 48 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, durdurduğu araçtan inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Cizre Belediyesine ait sulama aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
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