Şırnak'ta devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.
Lokman B. idaresindeki 41 DM 268 plakalı pikap, Karalar beldesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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