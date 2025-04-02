Şırnak ESOB Başkanı Haşimoğlu'ndan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu, esnafın desteklenmesi gerekirken boykotla karşı karşıya bırakılmasını kabul etmediklerini, emek ve alın terine zarar verecek her türlü girişimin karşısında olduklarını belirtti.

Haşimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, alışverişi durdurmaya yönelik boykot çağrılarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Esnafın zor zamanlarda dahi millete hizmet etmeye devam ettiğine işaret eden Haşimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esnaf ve sanatkarlar, ülkenin temel taşıdır. Pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar gibi birçok süreçte fedakarlık yaptık. Esnafın desteklenmesi gerekirken boykotla karşı karşıya bırakılmasını kabul etmiyoruz. Millet olarak bu tür çağrılara kulak vermeyeceğiz. Esnafa destek olunması, halkın alışverişini esnaftan yaparak onlara sahip çıkması gerekiyor. Esnaf ve sanatkar, her zaman olduğu gibi ekmek teknesinin başında olmaya devam edecek. Emek ve alın terine zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız."