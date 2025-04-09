Bingöl'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı.

İlçede öğleden sonra başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

Dörtyol köyünde kuvvetli yağış sonrası Peri Çayı'nda taşkın yaşandı. Çaydan taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

Bazı yetiştiriciler, traktörleriyle su altında kalan samanlarını kurtarmaya çalıştı.

Sağanak kentte yer yer su birikintilerine de neden oldu.