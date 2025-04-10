Şırnak'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.
Nur Mahallesi'nde bir kafede bıçaklı kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler belirtilen adrese ulaştıklarında Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların kendileri için hazırladığı sürpriz kutlama ile karşılaştı.
Konfetilerle karşılanan polisler pasta kesti.
Polisler sürpriz kutlamaya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
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