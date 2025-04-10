Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şerit saha temizleme çalışması

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şerit saha temizleme çalışmalarına başlandı.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, yaptığı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından havaalanı emniyet standartlarını karşılamak, havalimanın daha temiz ve güvenilir bir hale gelmesini sağlamak için şerit saha temizleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Şırnak İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Benek, "Hem şerit sahalar taşlardan temizlenecek hem de şerit saha içinde bulunan mania teşkil eden büyük ölçekteki taşlar kırıcılar marifetiyle kırılıp temizlenecektir." dedi.