Şırnak Valiliği, zirai don uyarısı yaptı

Açıklamada, "Soğuk havanın 16 Nisan Çarşamba gününe kadar etkili olacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Zirai don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Nisan Cuma gününden itibaren hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi.

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