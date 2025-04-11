Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valiliği, zirai don uyarısı yaptı

        Şırnak Valiliğince, yarından itibaren 6 gün boyunca kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilerek, zirai don beklendiği uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valiliği, zirai don uyarısı yaptı
        ABONE OL

        Şırnak Valiliğince, yarından itibaren 6 gün boyunca kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilerek, zirai don beklendiği uyarısında bulunuldu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Nisan Cuma gününden itibaren hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Soğuk havanın 16 Nisan Çarşamba gününe kadar etkili olacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Zirai don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        ABD basını: İran geçici anlaşma önermeyi düşünüyor
        ABD basını: İran geçici anlaşma önermeyi düşünüyor
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı
        Şırnak'ta "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı
        Şırnak'ta, "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi
        Şırnak'ta, "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şerit saha temizleme çalışması
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şerit saha temizleme çalışması
        Şırnak'ta devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
        Şırnak'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
        Silopi'de polislerden kan bağışına destek
        Silopi'de polislerden kan bağışına destek