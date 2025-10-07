Habertürk
        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 20:21 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:35
        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, "Şırnak'tan Gazze'ye direnişe bin selam" pankartı açtı. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından platform adına konuşan Abdullah Çatı, son 2 yılda İsrail'in Filistin halkına bombalar yağdırdığını, bebek, yaşlı demeden masum insanları katlettiğini söyledi.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gazzelilerin yıkıntılar arasında dimdik kalarak herkese cesaret verdiğini anlatarak, "Dünyayı sarsan haykırışınla sen bizim kardeşimizsin, sen bizim onurumuzsun. Sumud gemilerinin, Filistin'e uygulanan ablukanın kırılması yönündeki cesur ve insanlık onurunu yücelten girişimini de selamlıyoruz." dedi.

        Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, İsrail'in insanlık dışı katliamlarına herkesin karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

        HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, 2 yıldır İsrail'in büyük bir katliam gerçekleştirdiğini ama kazananın Filistin olduğunu belirtti.

        Filistinlilerin İsrail'e karşı insan üstü bir mücadele örneği gösterdiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Bu direnişi gösteren kardeşlerimize imreniyoruz. Onlara minnettarız çünkü onlar Müslüman ülkelerin yönetimlerinin dediğini yapmadılar, zillete boyun eğmediler, direndiler ve bütün varlıklarını, çocuklarını, ailelerini feda ederek Kudüs'ün muhafızlığını bırakmadılar. Bu durumda bize düşen bazı sorumlulukları yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız, asla boykottan geri adım atamayız. Çocuklarımızı, ailemizi, neslimizi Mescid-i Aksa sevgisiyle büyüteceğiz. Filistin konusunda Türkiye, bugüne kadar çok ciddi bir duruş ortaya koydu."

        Filistin temalı çeşitli video gösterimi ve ilahilerin seslendirildiği program yapılan dua ile son buldu.

        - Silopi

        Şırnak'ın Silopi ilçesi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Hacı Mehmet Ökten Camisi önünde başlayan ve lise önünde son bulan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Filistin'e destek dövizleri taşındı, İsrail karşıtı slogan attı.

        Burada açıklama yapan lisenin Müdürü Hasan Yıldırım, Silopi'deki öğrenci ve öğretmenler olarak dünyanın her yerindeki mazlumların sesi olmayı görev bildiklerini söyledi.

        Filistin'de bombalar altında yaşam mücadelesi veren kardeşleri için yüreklerinin yandığını ifade eden Yıldırım, "Onların acısını hissediyor, dualarımızda adlarını anıyoruz. Bugün attığımız adım, orada susturulan bir çocuğun sesi olsun istiyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını, ümmetin kalbinin hala orada attığını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

