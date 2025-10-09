Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 KE 793 plakalı minibüs ile 30 AAD 932 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Ortabağ ve Ortasu köyleri arasındaki mevkide çarpıştı.

