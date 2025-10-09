Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:23
        Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Şırnak'ın Uludere ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 KE 793 plakalı minibüs ile 30 AAD 932 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Ortabağ ve Ortasu köyleri arasındaki mevkide çarpıştı.

        Kazada, minibüsteki 9 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralananlardan bazıları sıkıştıkları araçlardan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

