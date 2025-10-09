Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Şırnak Valisi Birol Ekici, "Şırnak'ta huzuru ve güveni sağlamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahat etmesi için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Vali Ekici, başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve kaymakamların katılımıyla eylül ayı "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ekici, eylül ayında Şırnak'ın en güvenli ve huzurlu şehirlerden biri olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

Ay içerisinde 74 aranan kişi ile 366 şüphelinin adli makamlara teslim edildiğini dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen ay çok başarılı çalışmalara imza attık. 71 kilo uyuşturucu yakaladık. 262 sentetik ecza ve 42 bin 300 kök kenevir yakalayarak bunları imha ettik. Ayrıca 1 milyar 700 milyon lira değerinde suçtan elde edilen gelirlere el koyduk. Bu suçlarla mücadelede vatandaşlarımızın yanımızda olması en büyük mutluluğumuzdur. Geçen ay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 45 bin 860 çağrı geldi ve ekiplerimiz suç ve suçlulukla mücadeleye aralıksız devam etti."

Şırnak'ın ekonomik ve kültürel olarak öne çıktığını anlatan Ekici, günlük 80 bin varil olan petrol üretiminin artmasıyla kentin kalkınmasının daha da hızlanacağını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenliğin sürekli sağlandığını vurgulayan Ekici, "Tüm okullarımızda güvenlik kameraları mevcut ve 7 gün 24 saat kayıt alıyor. Bu çerçevede çocuklarımızın güvenliği bizim için şehrimizdeki en önemli konuların başında gelmektedir." dedi.

Kentte trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyulması için ekiplerin gayretle çalıştığını ifade eden Ekici, kaza sayısındaki düşüşün sevindirici olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirten Ekici, "Vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunduklarında, sahipsiz ve tehlikeli hayvanları toplamaya devam ediyoruz. Şırnak'ta huzuru ve güveni sağlamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız rahat etsin diye biz çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.