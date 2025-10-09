Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ta "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 21:05 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak’ta "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte bir otelde gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlara yönelik desteklerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, kentin iki ülkeye sınırıyla önemli bir kavşak noktasında yer aldığını belirterek, geçmişteki karanlık günlerin ardından Şırnak’ın artık petrol varlığı, ekonomisi ve kültürel değerleriyle tanınan bir şehir haline geldiğini söyledi.

        Şırnak’ın hızla geliştiğini vurgulayan Ekici, şöyle konuştu:

        "İşsizlik oranımız yüzde 7,9 seviyesinde. Petrol sayesinde 3 bin 500 gencimiz kentte istihdam ediliyor, bu da önemli bir rakam. Tarımda da önemli projeler yürütüyoruz. İdil’de taşları arazilerden temizleyerek bu alanları tarıma kazandırıyoruz. Silopi’de Sera Organize Tarım Bölgesi için çalışmalar başladı. Burada çoğunluğu kadınlardan oluşacak bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Kentimiz, ülkemizin en güvenli şehirlerinden biridir. Vatandaşlarımız istedikleri yere rahatlıkla gidebilmektedir ve herhangi bir güvenlik sorunu yaşamamaktadır."

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak’ın eski günlerini geride bırakarak modern, göç alan bir kent haline geldiğini belirtti.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı ise Şırnak’ın bereketli topraklarıyla ülkeye değer katan bir şehir olduğunu ifade etti.

        Burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Antalyalı, kurum olarak 2011 yılından bu yana 41 ilde faaliyet gösterdiklerini, son 3 yıldır Şırnak’ı da destek kapsamına aldıklarını aktardı.

        "41 ilimize yaklaşık 2 milyar avroluk destek sağladık. 700 milyon euro tutarında vergi muafiyeti uyguladık. Ülke genelinde toplam 4,5 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdik ve 105 bin kişiye istihdam sağladık." diyen Antalyalı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile et ve süt ürünlerine yönelik yüzde 70’e varan hibe desteği verdiklerini bildirdi.

        Antalyalı, devletin sunduğu fırsatlardan yararlanılması tavsiyesinden bulundu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de kentte tarım ve hayvancılığa yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından sunulan desteklerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Programa, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, muhtarlar, üreticiler, iş insanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
        Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
        Şırnak'ta "Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu" başladı
        Şırnak'ta "Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu" başladı
        Şırnak'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
        Şırnak'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
        Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralan...
        Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralan...
        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Şırnak'ta şarampole düşen TIR'ın şoförü öldü
        Şırnak'ta şarampole düşen TIR'ın şoförü öldü