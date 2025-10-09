Şırnak'ta "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Şırnak’ta "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte bir otelde gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlara yönelik desteklerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi sunuldu.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, kentin iki ülkeye sınırıyla önemli bir kavşak noktasında yer aldığını belirterek, geçmişteki karanlık günlerin ardından Şırnak’ın artık petrol varlığı, ekonomisi ve kültürel değerleriyle tanınan bir şehir haline geldiğini söyledi.

Şırnak’ın hızla geliştiğini vurgulayan Ekici, şöyle konuştu:

"İşsizlik oranımız yüzde 7,9 seviyesinde. Petrol sayesinde 3 bin 500 gencimiz kentte istihdam ediliyor, bu da önemli bir rakam. Tarımda da önemli projeler yürütüyoruz. İdil’de taşları arazilerden temizleyerek bu alanları tarıma kazandırıyoruz. Silopi’de Sera Organize Tarım Bölgesi için çalışmalar başladı. Burada çoğunluğu kadınlardan oluşacak bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Kentimiz, ülkemizin en güvenli şehirlerinden biridir. Vatandaşlarımız istedikleri yere rahatlıkla gidebilmektedir ve herhangi bir güvenlik sorunu yaşamamaktadır."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak’ın eski günlerini geride bırakarak modern, göç alan bir kent haline geldiğini belirtti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı ise Şırnak’ın bereketli topraklarıyla ülkeye değer katan bir şehir olduğunu ifade etti. Burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Antalyalı, kurum olarak 2011 yılından bu yana 41 ilde faaliyet gösterdiklerini, son 3 yıldır Şırnak’ı da destek kapsamına aldıklarını aktardı. "41 ilimize yaklaşık 2 milyar avroluk destek sağladık. 700 milyon euro tutarında vergi muafiyeti uyguladık. Ülke genelinde toplam 4,5 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdik ve 105 bin kişiye istihdam sağladık." diyen Antalyalı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile et ve süt ürünlerine yönelik yüzde 70’e varan hibe desteği verdiklerini bildirdi. Antalyalı, devletin sunduğu fırsatlardan yararlanılması tavsiyesinden bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de kentte tarım ve hayvancılığa yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.