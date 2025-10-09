Şırnak'ta sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont, 620 eşofman takımı, 700 pantolon, 175 eşofman altı, 110 yelek, 75 sırt ve kol çantası ile 45 kamp çadırı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı eşya satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.