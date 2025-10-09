Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sundukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 09.10.2025 - 21:53 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:53
        Şırnak'ta sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı
        Şırnak’ın Silopi ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sundukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı eşya satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont, 620 eşofman takımı, 700 pantolon, 175 eşofman altı, 110 yelek, 75 sırt ve kol çantası ile 45 kamp çadırı ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

