Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre Müftülüğü Gazze yararına hayır çarşısı açtı

        Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü Gazze yararına hayır çarşısı kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre Müftülüğü Gazze yararına hayır çarşısı açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü Gazze yararına hayır çarşısı kurdu.

        Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesince, Dicle Mahallesi Sanat Sokağında "Cizre Filistin için el ele" sloganıyla Gazze yararına hayır çarşısı açıldı.

        Hayır çarşısında, Müftülüğe bağlı Kur'an kursu hocaları, öğrencileri ve Cizreli kadınların hazırladığı yöresel yemek, tatlı ve el işleri satışa sunuldu.

        Üç gün boyunca açık olacak çarşıdan elde edilecek gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, hayır çarşısının açılışında yaptığı konuşmada, etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Müslümanlar olarak kardeşlerimize yardım etmemiz lazım çünkü orada maalesef insanlar en zorunlu temel insani ihtiyaçlardan eksikler. Suya, gıdaya erişemiyorlar. Barınma noktasında ciddi problemleri var. Gazze tamamen bir harabeye dönmüş. Bunu tüm dünyanın önünde yaptılar. Her Müslüman'ın en temel görevi bir haksızlık olduğundan elimizden geliyorsa düzeltmemiz lazım. Orada yaşanan vahşetin bir parçası olmayacağız."

        Hayır çarşısının gelirini Gazze'ye göndereceklerini ifade eden Cizre Müftüsü Süleyman Baran da, "Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız ve zafer inananların olacaktır inşallah." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta avukatlardan CMK ücret tarifesiyle ilgili basın açıklaması
        Şırnak'ta avukatlardan CMK ücret tarifesiyle ilgili basın açıklaması
        Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü
        Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü
        İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi'den Cizre TSO...
        İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi'den Cizre TSO...
        Cizre'de proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
        Cizre'de proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
        Şırnak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi
        Şırnak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi
        Şırnak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı...
        Şırnak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı...