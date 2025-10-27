Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına katılan 317 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:27 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:27
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Silopi Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan öğrenciler, sentetik çim sahaya kurulan masalarda satranç oynadı.

        Müsabakada dereceye giren öğrencilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda para ödülleri verilecek.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Çağlar Partal da bir öğrenciyle satranç oynadı.

        Burada açıklama yapan Partal, turnuvaya katılımın yoğun olduğunu söyledi.

        Partal, "Hem Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına dikkati çekmek hem de çocuklarımızı satrançla buluşturmak istedik." dedi.

        İlçe Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sevda Bayram, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 317 katılımcı ile satranç tahtasında yaşadıklarını belirterek, ilçede gençlerin motivasyonunu artırmak ve spora ilgiyi artırmak istediklerini ifade etti.

        Turnuvaya katılan öğrencilerden Muhammet Ruvanas ise satrancın zeka gelişimi için önemli bir spor olduğunu dile getirdi.

        Ruvanas, "Şampiyon olup olmayacağımı bilmiyorum ama eğlenmek ve satrancımı geliştirmek için buradayım." diye konuştu.

        Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Siyaniç ve TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

