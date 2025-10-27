Şırnak'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına katılan 317 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Silopi Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan öğrenciler, sentetik çim sahaya kurulan masalarda satranç oynadı.

Müsabakada dereceye giren öğrencilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda para ödülleri verilecek.

Etkinliğe katılan Kaymakam Çağlar Partal da bir öğrenciyle satranç oynadı.

Burada açıklama yapan Partal, turnuvaya katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Partal, "Hem Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına dikkati çekmek hem de çocuklarımızı satrançla buluşturmak istedik." dedi.

İlçe Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sevda Bayram, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 317 katılımcı ile satranç tahtasında yaşadıklarını belirterek, ilçede gençlerin motivasyonunu artırmak ve spora ilgiyi artırmak istediklerini ifade etti.

Turnuvaya katılan öğrencilerden Muhammet Ruvanas ise satrancın zeka gelişimi için önemli bir spor olduğunu dile getirdi.