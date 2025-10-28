Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, Nuh Nebi İlkokulu'nda özel eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Gayirinal, özel gereksinimli çocukların eğitim süreçlerini yerinde inceleyerek öğretmenlerinden bilgi aldı.

Gayirinal, özel eğitimle her bireyin farklılıklarını zenginlik olarak görüp, onları akranlarıyla aynı ortamda buluşturmayı hedefleyen bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Gayirinal, şunları kaydetti:

"Özel çocuklarımız, bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Onların eşsiz potansiyellerini ortaya çıkarmak, her birinin bireysel farklılığını birer zenginlik olarak kabul etmek temel misyonumuzdur. Akademik başarılarından sosyal becerilerine, duygusal refahlarından fiziksel güçlenmelerine kadar çocuklarımızın her alandaki gelişimini en üst düzeyde desteklemek için yürüttüğümüz çalışmaları sürekli zenginleştiriyoruz. Her çocuğumuzun kendi potansiyeliyle parladığını ve birlikte öğrenmenin değeriyle büyüdüğüne şahit olduk. Onlar için emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim."