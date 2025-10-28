Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:59
        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

        Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, Nuh Nebi İlkokulu'nda özel eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Gayirinal, özel gereksinimli çocukların eğitim süreçlerini yerinde inceleyerek öğretmenlerinden bilgi aldı.

        Gayirinal, özel eğitimle her bireyin farklılıklarını zenginlik olarak görüp, onları akranlarıyla aynı ortamda buluşturmayı hedefleyen bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

        Gayirinal, şunları kaydetti:

        "Özel çocuklarımız, bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Onların eşsiz potansiyellerini ortaya çıkarmak, her birinin bireysel farklılığını birer zenginlik olarak kabul etmek temel misyonumuzdur. Akademik başarılarından sosyal becerilerine, duygusal refahlarından fiziksel güçlenmelerine kadar çocuklarımızın her alandaki gelişimini en üst düzeyde desteklemek için yürüttüğümüz çalışmaları sürekli zenginleştiriyoruz. Her çocuğumuzun kendi potansiyeliyle parladığını ve birlikte öğrenmenin değeriyle büyüdüğüne şahit olduk. Onlar için emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

